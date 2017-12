Toni Abadía: "Cerrar el año ganando la San Silvestre sería un broche más que de oro"

"Va a ser una carrera que se puede correr perfectamente en 28.15. Creo que va a hacer un poco de viento que va a jugar un papel fundamental en la estrategia. He renunciado al Europeo de Cross para centrarme en esta carrera y en el inicio de temporada. Si todo va bien, puedo estar en ese 28:15, que sería mi mejor marca en esta prueba", comentó este sábado en la rueda de prensa previa al evento.

El aragonés señaló que su "progresión diría" que este domingo le "toca hacer primero". "Es muy difícil. Todos venimos en buen estado de forma y de ilusión. Cerrar el año ganando la San Silvestre es un broche más que de oro y es un bien muy codiciado por todos. Va a ser una carrera de campeonato", añadió sobre su estado de forma y el quinto y tercer puesto logrado en sus últimas participaciones.

El fondista destacó la importancia de las condiciones climatológicas de cara a una estrategia en la que también será importante el "ritmo" que impongan los corredores "africanos". Abadía, que cuenta con una mejor marca de 28:02 en los 10 kilómetros, señaló al eritreo Amlosom, ganador del año pasado, como el máximo favorito y detalló que una carrera muy rápida podría ayudar a los españoles a superar sus "registros" personales, pero les podría restar opciones de subir "al podio".

"El grupo se va a romper en la bajada. Es cuando todo el mundo tiene las piernas frescas y la inercia para ir rápido. Hay que llegar con fuerzas a los últimos 3 kilómetros que es cuando se decide la carrera, pero en el desarrollo yo creo que los africanos van a imponer su ley con un ritmo exigente. Nos va a beneficiar para hacer un buen registro pero nos puede mermar para el podio. Hay que ir en el grupo. Si llueve es para todos, aunque habrá que tener más cuidado en las bajadas. Hay que tener precaución y pisada firme", sentenció el español.

Por su parte, su compatriota Javi Guerra, cuarto en 2014 y undécimo en la pasada edición, afirmó encontrarse en un "nivel de forma muy bueno". Para él, esta San Silvestre Vallecana servirá de preparación para el Maratón de Sevilla del 25 de febrero, distancia en la que es especialista y uno de los atletas más destacados de España.

"Este año ha sido muy bueno, después del problema que tuve en 2016. He conseguido marcas personales y me encuentro a un nivel de forma muy bueno. Sigo preparando el Maratón de Sevilla el 25 de febrero y tengo entrenamientos en mis piernas que me van a permitir reflejarlo", comentó Guerra en la rueda de prensa.

El segoviano cree que puede "mejorar" su marca. "La de Toni es más exigente, pero el 28.30 lo tengo en las piernas y lo importante es que las sensaciones sean buenas. Aquí, en Madrid, es el sitio idóneo para conseguir mejorar mi tiempo", agregó.

El maratoniano coincidió con Abadía en la importancia del "ritmo" que imponga los atletas del continente africano, dejando la duda sobre su posible permanencia en el grupo cabecero o "reservar" energías de cara a "la parte final" de un recorrido exigente. Para Guerra, el tiempo de Jesús España será la referencia para intentar bajar de "29 minutos" y superar su mejor marca en la distancia, 28.30.

"Jesús España ha hecho grandes actuaciones. Siempre que se pone baja de 29 minutos. Los africanos van a marcar el ritmo y tendremos que decidir si podemos ir con ellos o merece la pena reservar para aguantar con fuerzas la parte final", advirtió Guerra.

"Es una de las mezclas más bonitas que se puede experimentar. Se te pone la piel de gallina viendo a la oleada de gente buscando sus retos. Es un motivo de orgullo. Mezclarte con ellos y compartir inquietudes nos sirve más de lo que pensamos. Conjugar 40.000 personas con los atletas de élite es algo inigualable y una fiesta del atletismo", puntualizó sobre el ambiente festivo que se vivirá en las calles de Madrid el último día del año, con 40.000 participantes populares y 2.000 atletas de élite.

Kirui: "Me viene bien el final"

Por su parte, el keniata y campeón del mundo sub-20 de 3.000 metros obstáculos en 2016, Amos Kirui, se mostró seguro de "mejorar" el tiempo marcado en su primera prueba de 10 kilómetros hace dos meses, 29.31. "Probablemente mejoraré mi marca. Me viene bien el final y me siento bastante bien de cara a la carrera", indicó.

Por último, el irlandés Paul Pollock valoró la prueba como una gran oportunidad de preparar el Mundial de Media Maratón de Valencia 2018 por la rapidez y la presencia de parte de los "mejores atletas españoles y africanos", restando importancia a la posible lluvia.

"Me siento bien, estoy fuerte. Estoy preparando el Mundial de Medio Maratón de Valencia 2018 y esta es una buena carrera para ello. Es una carrera rápida y vienen muchos de los mejores atletas españoles y africanos. Habrá muy buen ambiente. No me preocupa la lluvia. En Irlanda está nevando así que las condiciones para mí serán buenas", concluyó.