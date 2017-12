Jordi Ribera: "Zaragoza siempre ha respirado balonmano"

La ciudad nos brindó la oportunidad y enseguida nos decidimos a venir aquí. Sabíamos todas las ventajas y los medios que pondrían a nuestra disposición. Accedimos encantados porque Zaragoza siempre ha respirado balonmano. Una gran cantidad de profesionales han pasado por aquí, ya fuera como jugadores del club o de selecciones. Además, la ciudad fue una de las sedes del Mundial de 2013 que se celebró en España. A título personal, he venido, por ejemplo, con el Ademar de León. En definitiva, es un lugar de balonmano.

¿Cómo está acogiendo la ciudad a usted y al grupo?

Muy bien. Y los entrenamientos están yendo bastante bien, con un volumen elevado de trabajo. El martes estuvimos casi dos horas y media. Incluimos también una sesión de vídeo. Fue una tarde muy bien aprovechada. Un buen inicio de actividad, la verdad.

¿Qué tipo de trabajo están realizando estos días?

Trabajamos de acuerdo a las tres fases que tenemos marcadas en nuestra preparación. La primera es esta. Es la que más distante está respecto al Campeonato de Europa; es esta razón la que nos permite incluir una mayor carga. Compaginamos el trabajo físico y el trabajo con balón en sesiones dobles de mañana y tarde (el equipo realizó ayer por la mañana ejercicios con pesas en el Príncipe Felipe y por la tarde se ejercitó en el Siglo XXI). Quizás es la fase más agradecida, en el sentido de que nos permite trabajar aspectos tácticos y de otro tipo sin notar la presión de los partidos. Para la segunda fase, viajaremos a Pontevedra y Vigo entre el 5 y el 7 de enero a jugar el Torneo Internacional de España. Y para la tercera y última fase, justo antes de partir hacia Croacia, reduciremos el volumen de trabajo para entrar frescos en la competición.

¿Qué objetivo pretenden alcanzar en el Europeo?

España siempre quiere entrar en la lucha por las medallas. Pienso que nuestro objetivo debe ser estar en las semifinales. También será importante ver en qué condiciones llegamos a esa ronda. Pero no será fácil. En los Europeos hay que ir paso a paso, partido a partido, pues no hay rival fácil. En un Mundial, dependiendo de cómo se desarrolle el sorteo, te puedes permitir el lujo de realizar probatinas o jugar mal. Aquí no. Aquí hay que jugar bien en todos los partidos, porque si te descuidas cualquier selección te puede ganar.

¿Considera que España tiene potencial para ganar el título?

En cualquier competición, los equipos crecen con el paso de los partidos. A medida que pase el tiempo, se verán las posibilidades que tiene cada selección. A priori, hay muchos combinados que aspiran a un mismo objetivo. Será la competición quien nos marque dónde podemos estar.

Tocará trabajar duro para colarse entre los mejores, por lo que me cuenta.

Sí. Estamos en un momento en el que hay bastantes selecciones que están rayando a un nivel muy alto. Debemos ser conscientes de que para optar a las medallas tenemos que pasar por dos fases (un primer corte reducirá de 16 a 12 los equipos participantes y un segundo designará a los cuatro semifinalistas). En primer lugar, tendremos que superar un grupo más que complicado. Nadie quería a Dinamarca, la actual campeona olímpica y un bloque con un gran nivel, en el suyo. Y nos ha tocado a nosotros. Además de la selección húngara y la checa. Es un grupo difícil. Aparte, si pasamos a la segunda fase sabemos que nos cruzaremos con Alemania, Macedonia y Eslovenia, sin despreciar a Montenegro. Nos van a exigir que demos lo mejor de nosotros mismos.

¿Puede ser Zaragoza un trampolín de éxito hacia el Campeonato de Europa?

Eso espero. Ojalá podamos decir "hay que volver a Zaragoza". Significará que hemos obtenido un buen resultado. Por ahora, lo que sabemos es que está siendo una semana muy provechosa por todos los medios que tenemos para trabajar y las atenciones que estamos recibiendo. El trabajo es el primer paso para tener éxito en el futuro.

Tras la desaparición del Balonmano Aragón en 2016, Zaragoza ya no tiene ocasión de ver partidos de élite.

Fue una pena perder la plaza en la Liga Asobal. Era un lugar muy agradecido; jugar en el Príncipe Felipe era un lujo. Era uno de los pabellones a los que más ilusión te hacía venir. Además, hubo momentos en los que el equipo fue muy competitivo. Hoy en día, la alta competición –no solamente en balonmano, sino en todos los deportes– se basa en los recursos económicos que tienen los clubes.

Poderoso caballero es don Dinero, ¿verdad?

Sí. Aunque parece que nuestro deporte está dando pasos adelante después de la crisis. Eso puede permitir que el balonmano de élite regrese a la ciudad. Zaragoza es una plaza histórica donde se ha jugado mucho, y se juega, al balonmano. Y seguirá existiendo. Esta temporada, el Dominicos marcha líder en la Primera Nacional y el Maristas también está en la zona alta de la clasificación. Son dos equipos con posibilidades de ascender y, quizá, generar la ilusión de regresar con una plaza a la Liga Asobal.

Aragón está representada ahora en la Asobal con el Bada Huesca. ¿Cómo lo está viendo?

Lleva varias temporadas haciéndolo bien, por la parte media de la tabla, y jugando para saltar a la parte alta de la clasificación. Y tiene una cualidad que considero muy importante: el equipo compite en la gran mayoría de los partidos. Es un referente en Aragón.

¿Tiene la selección ganas de competir en Zaragoza? Su último partido oficial fue en el Mundial de 2013, donde pasó a semifinales en el Príncipe Felipe.

Sí. La selección siempre tiene ganas de juntarse y de competir. Y si es en escenarios donde sabemos que va a haber un gran ambiente, aún más. Sería bonito.