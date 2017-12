Huesca-Lugo, dos inesperados candidatos y un duelo en la cima

El Huesca y el Lugo, en teoría, no debían ponerse frente a frente para discutir la titularidad del primer puesto de la tabla clasificatoria. Las previsiones elaboradas en función de los parámetros económicos, deportivos e incluso sociales excluían a ambos equipos de tan llamativa pelea. Lo que pasa es que el calendario ha avanzado lo suficiente y la liga ha ido alterando algunos roles prefijados, de ahí que tanto altoaragoneses como gallegos han tomado un inesperado papel de suma relevancia en la lucha por el liderato. Decir inesperado no es en ningún caso peyorativo.

Si el Huesca y el Lugo están en la actual preselección hacia el ascenso no es en virtud de la suerte o de la actuación divina. Lo están por sus 33 puntos en 18 partidos y por el nivel de juego exhibido. Así que a posteriori y hasta que se demuestre lo contrario, azulgranas y rojiblancos son dos aspirantes modestos con un deseo común: alcanzar por primera vez el último rellano del fútbol profesional. Les amenazan rivales poderosos y en muchos casos cargados de historia. Ellos parecen empeñados en cambiar las tornas y convertirse hasta el final de curso en la amenaza de los grandes y teóricos favoritos. Por el momento se jugarán el domingo el liderato (16.00). El Huesca lo defiende en su Alcoraz ante un emergente Lugo.

El equipo lucense acude al hasta la fecha inexpugnable estadio aragonés con una buena carta de presentación a domicilio: 14 puntos en 9 partidos, 4 saldados con victorias. Esos números le convierten en el segundo mejor visitante de Segunda, tan solo superado por los 16 puntos del Cádiz. Por cierto, el combinado andaluz el único equipo que está también en disposición de abrir la tabla cuando concluya la jornada. Sus opciones se basan en el empate entre Huesca y Lugo.

En El Alcoraz, azulgranas y rojiblancos medirán cómo de sólida es su candidatura en un duelo frente a frente. Lo harán en un césped donde los anfitriones apenas han concedido tregua a los visitantes. Solo dos empates. Nada más que cuatro puntos han volado desde Huesca porque siete victorias, cuatro en sus últimas apariciones, han llevado la firma local. El mejor local con 23 puntos.

Sobre el campo, los de Rubi y los de Francisco se sustentan a partir de patrones distintos, aunque no antagónicos. El Huesca tiene sus puntos fuertes y los sabe explotar. Con el Lugo ocurre lo mismo. Tal vez los oscenses han conseguido mostrarse más camaleónicos al adaptar al éxito varios modelos de juego. Lo que se percibe de ambos por igual en sus partidos es el alto grado de intensidad. Desgranando ese concepto tan manejado hoy día podría concretarse en una combinación de vertiginoso ritmo, permanente decisión e inquebrantable espíritu de equipo. El Huesca y el Lugo lo han exhibido y es por eso que estos dos clubes humildes, tan lejanos en la distancia pero tan cercanos en muchas de sus características vitales, han aparecido por la cabeza de la carrera y ahora no quieren dejarse adelantar.

«A lo mejor el Lugo no estaba llamado, como Osasuna o Granada, pero si está ahí es por algo. Como nosotros», argumentó ayer el defensa Jorge Pulido, quien catalogó el choque como «interesante para el espectador».

Interesante es igual la apuesta del Lugo, que acaba de incorporar cedido al delantero Chuli (Getafe) para suplir la marcha del central Ignasi Miquel al Málaga. Es una declaración de intenciones: los gallegos pisan fuerte y van a por todas.

El Huesca por el momento está únicamente centrado en el presente deportivo. «Es que para comernos los turrones como líderes debemos pensar solo en el Lugo», aseguró Pulido.

Más cosas dijo el zaguero toledano, que reconoció que esperaba mucho de su equipo pero no tan brillante escenario. «Cuando vine de Bélgica fue con la ambición de crecer en el Huesca debido al gran proyecto que tenían. La verdad es que si me dicen que hubiese crecido tanto, a lo mejor no me lo habría creído. Pero es que tenemos una gran plantilla en la que todos trabajan bien. Esa es la clave. Si continuamos así podemos hacer algo grande», suspiró el ‘14’ azulgrana. «Es complicado pero intentaremos mantenernos ahí», añadió.