"La marcha de Sergi García es un palo"

Dos días después de la confirmación oficial de la marcha de Sergi García al Valencia Basket, Salva Guardia ha comparecido para dar su versión de lo acontecido y, sobre todo, para informar de lo que está por venir.

“Es un palo muy grande. Deportivamente nos ha hecho mucho daño, no nos vamos a engañar. Era un jugador que, pese a que salía del banquillo, era titular, jugaba en dos posiciones, suponía una capacidad de reacción y, además la grada se reconocía con él”, ha manifestado.

El director deportivo del Tecnyconta ha explicado cómo se sucedieron los acontecimientos. “En verano renovamos a Sergi por tres temporadas y por el triple de su claúsula de rescisión. Apuntaba a gran jugador y creíamos que iba a explotar. El jugador estaba encantado con el contrato y se identificaba con el club. Lo que no esperábamos es que en nueve jornadas explotara así y pagara la cláusula”, ha revelado. Y ha rematado: “Había rumores, pero hasta el martes a las diez de la noche no se produjo el primer contacto entre los presidentes. No hubo ninguna negociación. Estábamos dispuestos a retener a Sergi mejorando las condiciones. Pero cuando llega un equipo que participa en la Euroliga es imposible competir. De hecho, era imposible llegar siquiera a la mitad de lo que le paga el Valencia”.