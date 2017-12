Ambición sin premio

"Creo que he sido ambicioso. Perseguía el oro, pero no ha podido ser. Estoy contento con el quinto puesto, lo he peleado", resumía Carlos Mayo en Samorin. El aragonés ya sabe lo que es ganar tres medallas de plata consecutivas en un Campeonato de Europa de campo a través. Y en la localidad eslovaca perseguía la cuarta en esta disciplina. Pese a que su rendimiento era una incógnita, por las molestias que arrastraba en la rodilla derecha. Pero el aragonés tiró de orgullo y se puso la camiseta de la selección española, la última que lució en la categoría sub 23. Y dio la cara. Finalizó a apenas nueve segundos del campeón, el francés Jimmy Gresier.

Después de ganar plata sub 20 en 2014 y otras dos preseas sub 23 del mismo metal en 2015 y 2016, Mayo se quedó sin fuerzas en el último kilómetro para mantenerse en la lucha por el podio. El fondista del Adidas, que no pudo correr en Soria ni en Alcobendas por sus problemas físicos –le habían diagnosticado una inflamación en el tendón– se había concedido una oportunidad y viajó a Samorin consciente de que no estaba al cien por cien. Aún así aguantó en el grupo delantero hasta el último de los 8,2 kilómetros. "Quería luchar por la victoria. He estado probando al resto de los rivales, y han respondido bien. Y la verdad es que en la última vuelta que he tirado, tenía el viento en contra y puede que lo haya pagado al final. He intentado ir a por el bronce, pero no ha podido ser. Venía con ambición. Había que intentarlo a pesar de todas las molestias que he tenido", relataba Mayo.

El talaverano Sergio Paniagua (17º) y Yago Rojo (23º) también puntuaron para el equipo español, que terminó cuarto, a sólo cuatro puntos de Gran Bretaña, bronce. Francia hizo doblete con Jimmy Gressier y Hugo Hay, y el italiano Yemaneberhan Crippa completó el podio, ganando su cuarta medalla consecutiva en las categorías menores de los Europeos.

Mechaal pone el broche a 2017