"Las medallas me saben a oro puro"

La sirena aragonesa María Delgado acaba de lograr su mejor resultado internacional, con la medalla de plata en los 50 metros estilo libre en el Mundial Paralímpico de México. También fue bronce en los 100 libre. Y eso que estaba malita...

Sí, sí. Me puse enferma el día en que empezaba a competir y no pude disputar los 100 espalda, que se me dan muy bien.

El tesoro pudo ser mayor...