El CH Jaca, a por la Copa

El día 23 de diciembre es la fecha y el lugar elegido, San Sebastián. Allí quieren estar los cuatro equipos que esta noche buscarán su billete para lograr un puesto en la final de la Copa del Rey de hockey hielo. Entre ellos el CH Jaca, que busca revalidar el título logrado el pasado año. Para ello, primero tendrá que vencer a partir de las 21.30 en su pista al FC Barcelona, que actualmente es tercero en la clasificación.

"No por muchas veces que hayas jugado este tipo de partidos te acostumbras. Siempre hay nervios", asegura a unas horas del comienzo de la semifinal el presidente del club jaqués, Eric Bastide, que dice no fiarse de su rival, por mucho que todos den por favorito al CH Jaca, apelando a los enfrentamientos ligueros entre los dos equipos –les separan 12 puntos–, y a la trayectoria de ambos. "Aunque se consiguiera ganar al final, la liga está siendo muy igualada y nos costó mucho vencer al Barcelona. Por eso no podemos salir confiados, porque allí estaría el error y podríamos pagarlo caro. Hay que estar a tope desde el principio", valora Bastide.

Los jaqueses contarán con cuatro bajas importantes para este encuentro, ya que no estarán disponibles para Bobby Robins los sancionados Javi Luis y Pablo Pantoja, ni Iván Royo y Adrián Betrán, lesionados. No obstante, el conjunto ha entrenado muy bien durante la semana, y esperan poder contar con un muy buen ambiente ante su público, para hacer valer el factor cancha que les concede ser segundos en la clasificación. "Queremos que la pista esté a tope. Hemos hecho mucha promoción del partido para que todos los visitantes que tiene estos días la ciudad y que no conocen el deporte, se animen a venir", asegura el presidente del club.