Carlos Mayo: "Conseguir el oro sería increíble"

Carlos Mayo tiene claro el objetivo: cerrar este domingo su ciclo de atleta sub 23 con una medalla en el Europeo de cross que se disputará en el Samorin (Eslovaquia). El mediofondista aragonés ha superado felizmente unas dolorosas molestias en la rodilla derecha que le habían obligado a detener su programa de entrenamientos en el último mes. Incluso su participación en la prestigiosa competición internacional estuvo en el aire durante varios días. "Ahora estoy bien, pero he pasado un mes complicado. A principios de noviembre comencé con un fuerte dolor en la rodilla. Decidí correr en Atapuerca (primera prueba del calendario nacional de cross), pero al día siguiente me levanté mucho más dolorido. Ya no podía entrenar", recuerda.

Mayo no pudo competir en Soria ni en Alcobendas, las otras dos pruebas por excelencia del campo a través nacional. Los médicos le habían diagnosticado una inflamación en el tendón. No era grave, pero sí dolorosa y, sobre todo, le impedía preparse para el cross. "He estado en tratamiento, me he infiltrado y ahora llevo más de diez días entrenando a un buen nivel. Cuento con el apoyo absoluto del seleccionador nacional y, a pesar de haber estado en duda durante varios días, viajo con mucha confianza en mis posibilidades", subraya el atleta del Adidas.

El aragonés tenía subrayado en rojo desde principio de año el Europeo de cross, una cita en la que enlaza tres medallas de plata consecutivas. Dos en categoría sub 23 y otra en júnior. ·Después de ser segundo en las últimas ediciones, el objetivo era ir a por el oro. Ahora, con los problemas de rodilla, no me quiero presionar pero desde luego que quiero estar en la lucha y pelear por terminar lo más arriba posible", admite. "Conseguir el oro sería increíble", subraya Mayo, que ya sabe lo que es ganar un campeonato internacional durante el presente 2017.