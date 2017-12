Cuspinera: "Unicaja está teniendo una trayectoria irregular pero es un gran equipo"

"Tiene una gran plantilla que, como todo gran equipo que tiene piezas nuevas, está intentando conseguir ese equilibrio y esa dinámica continua", ha añadido.

El preparador del conjunto aragonés ha expresado el deseo del Tecnyconta de "competir y ganar" al conjunto andaluz y que, para ello, tienen que hacer su trabajo para "intentar explotar esa irregularidad" teniendo en cuenta que tienen "talento".

"Jota" Cuspinera ha destacado la presencia del exjugador del conjunto aragonés Shermadini en el equipo malagueño, del que ha comentado que es "su principal baza interior".

"Es muy complementario con Augustine porque son dos pívot distintos. Cada uno hace cosas absolutamente diferentes. Shermadini es un jugador que rueda bien en 'los pick and roll' y, sobre todo, jugador de poste bajo, de interior, de sellar, de recibir dentro para hacer daño y además con gran habilidad para finalizar situaciones mientras Augustine es un jugador multiterreno. Es de esos jugadores que pueden hacer un poco de todo, incluso abrirse y tirar", ha analizado el técnico del conjunto 'rojillo'.

Igualmente ha apuntado que en el puesto de '4' tienen a Brooks que es un jugador físico que también puede tirar, jugar en el poste bajo y que, además, Carlos Suárez también está para esas posiciones.

"Es un equipo que con Shermadini apuntala bien la pintura aparte de lo que pueda aportar Okouo y con el resto de jugadores pueden postear y además abrir el campo", ha advertido.

Por ello, cree que sus jugadores tendrán que estar "muy atentos" porque saben que el rival juega para Shermadini "al que les gusta nutrir de balones cuando está en el campo".

"Habrá que estar preparados para que, primero, no reciba cómodo y, segundo, para que una vez que lo haga no pueda jugar con facilidad en sus situaciones de poste bajo", ha detallado.

Ante la lesión del base Sergi García, del que ha dicho que tiene "mínimas posibilidades" de jugar ante el Unicaja, Cuspinera volverá a contar con el canterano Carlos Alocén, el joven base de 16 años que tuvo bastantes minutos contra el F.C. Barcelona por los problemas físicos de Tomás Bellas, el otro base del equipo.

"Carlos estará a disposición del entrenador por si lo creo conveniente. El otro día nos demostró que podía jugar y el domingo dependerá de cómo se vaya desarrollando el partido. Será un jugador más de la plantilla con la experiencia de un partido anterior", ha comentado.

El entrenador vasco ha lamentado que les haya "picado" el virus FIBA durante el parón por los compromisos de las selecciones nacionales.

A este respecto ha explicado que, en ese momento, no tenían a todos los jugadores de la plantilla y que además sufrieron la lesión de Alex Suárez, un esguince de tobillo "más o menos serio" de Varnado, que jugó dolorido contra el Barça, y que venían de una viriasis de Tomás Bellas que le impidió entrenarse todos los días la semana previa al partido contra el F.C. Barcelona y que de ahí que tuvieran que sacarlo del campo porque se estaba contracturando "posiblemente por culpa de esa viriasis".

Igualmente ha apuntado que el base ya está recuperado pero que los que están afectados ahora por la viriasis son Dragovic y Varnado aunque espera poder recuperar a ambos para el domingo.

Sobre este asunto ha bromeado señalando que están "en cuarentena" y que intentan que los que están bien "no choquen manos" con los que no lo están para no coger el virus.

"Sin embargo, están juntos y tocamos madera para que no caiga nadie más porque las condiciones en las que estamos entrenando no son las idóneas, además de la lesión de Sergi García que le impide entrenarse", ha detallado.