El enfado de Marc Gasol echa a su entrenador

El mundo de la NBA se ha visto sorprendido este martes al conocer el despido de David Fizdale como entrenador de los Grizzlies de Memphis, después de que en la última jornada sentase en el banquillo a su jugador franquicia, el pívot español Marc Gasol, durante 15 minutos. Tras el partido, Gasol mostró públicamente su "frustración" y "enfado" por haber sido relegado al banquillo y el siguiente paso de los directivos de los Grizzlies fue anunciar el despido de Fizdale con apenas 19 partidos disputados de la nueva temporada, su segunda en el equipo, y una marca de 7 victorias y 12 derrotas, pese a haber iniciado el curso con un balance de cinco triunfos en seis partidos.

Al margen de los partidos perdidos y otros factores que pueden haberse dado en el despido de Fizdale, el detonante final ha sido sin duda el hecho de hacerse público el enfrentamiento personal que mantenían, desde la pasada temporada, el ya exentrenador y Marc Gasol.

Nada más concluir el partido, el español reconoció que no entendía haber sido relegado al banquillo al considerarse tanto o más competitivo que cualquiera de los jugadores que se quedaron en el campo. "Si empiezo a desahogarme, eso sería contraproducente. Pero al final del día, soy tan competitivo como cualquier otra persona. Odio no jugar. Eso es lo que más valoro. Si no estoy allí, no estoy valorado. Estoy seguro de que sabían que eso me perjudicaría más", declaró Gasol, que acabó el partido con 18 puntos en 28 minutos.