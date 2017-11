Carlos Mayo participará en el Europeo de cross

El aragonés Carlos Mayo, en posesión de tres medallas en los Europeos de cross, confirmó ayer que irá con el equipo español a Samorin (Eslovaquia), tras valorar su estado físico con los médicos.

«Lo daba todo por perdido, pero tras valorarlo con los médicos y fisios de la Federación, creen que no tengo ningún problema físico que me impida luchar por estar en dos semanas en el Europeo. Así que aunque había perdido la esperanza y creía que iba a ser imposible llegar en condiciones, les voy a hacer caso y me voy a dar una oportunidad para intentar llegar a tope», explica en Instagram.

«Sé que va a ser complicado», advierte, «y no las tengo todas conmigo, llegar al 100% no va a ser posible, pero tengo que intentarlo. Hay una mínima posibilidad de lograr el objetivo y si mi estado de forma no es óptimo seré el primero en reconocerlo y en cederle la plaza a otro compañero que también se habrá ganado estar allí».