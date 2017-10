La meteórica ascensión de Yaiza Miñana

Hace dos años, Yaiza Miñana nunca había corrido por la montaña. Sí que había esquiado y caminado mucho, pero nunca se había calzado las zapatillas con la intención de ir a toda velocidad por la alta montaña. Este viernes, la zaragozana recibe la distinción más elevada de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), que le acredita como la atleta más destacada del 2017 en la XXII edición de Cena de la Montaña, una gala en la que la Federación distingue y premia a sus mejores deportistas. Tiene 18 años.

Su progresión en poco más de 700 días ha sido meteórica y esta temporada ha conquistado éxitos sin precedentes: ha sido tercera, con un esguince, en la Sky Race del Mundial Juvenil Skyrunning 2017 de Andorra, primera en el Campeonato de España, primera en el campeonato de Aragón y segunda en la Copa de España de Carreras Verticales. Además, es líder de la Copa de España de Carreras por Montaña en Línea. Solo le queda una prueba, el 5 de noviembre en Caravaca de la Cruz, para rematar un nuevo triunfo nacional.

Pero, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha pasado de la nada al todo? "Yo, desde luego, no me lo esperaba", anuncia con sinceridad. "Tenía muy buena base de montaña. Nunca había corrido por la montaña, es cierto, pero sí que había andado muchísimo. Y también había esquiado bastante. Desde los 13 años he estado prácticamente todos los fines de semana en el Pirineo", reconoce. Como algunos privilegiados, Yaiza es uno de esos milagros deportivos que no tienen mucha más explicación la unión del talento innato y el sacrificio diario.