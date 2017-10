Teresa Perales: "Hay situaciones que, estando físicamente derrotados, las ganamos con la cabeza"

Teresa Perales, deportista de élite, 26 veces medallista paralímpica y experta en coaching personal y deportivo, ha afirmado que "hay muchas situaciones de la vida que, estando físicamente derrotados, las ganamos con la cabeza".

Así lo ha manifestado este miércoles durante su participación en el XIX Encuentro de Alumni del IESE de la Agrupación Territorial de Navarra, País Vasco y La Rioja. En su opinión, "la gestión emocional es algo muy importante, las emociones se entrenan con mucha paciencia pero no suelen fallar, tampoco en los momentos más difíciles cuando estamos sometidos a presión".

La nadadora ha contado a los asistentes en el Museo de la Universidad de Navarra su experiencia vital en una entrevista realizada por el profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE, Santiago Álvarez de Mon. Perales ha asegurado que "siempre que lo intentas y lo peleas ya has ganado algo", y que para ella, cuando no se consigue el objetivo que se perseguía, "no es perder, sino dejar de ganar".