La última carrera de Ángel Vicioso

El ciclista de Alhama de Aragón llegó al equipo ruso reclamado por el catalán Joaquim 'Purito' Rodríguez, que abandonó el pelotón profesional en 2016, porque "sin él no estaría aquí", como dijo en su anuncio de despedida.

Al finalizar la etapa, Ángel Vicioso se ha despedido de todos los aficionados y sus seguidores brindando con sus compañeros y auxiliares de equipo. "Ha sido un placer estar estos años aquí", ha asegurado. "Me siento muy orgulloso de todos vosotros", ha dicho el ciclista de 40 años, a la vez que ha afirmado, tras su última carrera como profesional, estar "orgulloso" de todo lo que ha conseguido. También se ha felicitado porque a partir de ahora va a poder pasar "más tiempo" con su familia, a la vez que ha agradecido los años que ha pasado con su último equipo, al que llegó en la temporada de 2012.

No obstante, no ha querido que fuese una despedida porque su intención es mantener el contacto con este deporte. "Nos veremos en las carreras", ha añadido. "Gracias por haberme seguido y por los ánimos que me habéis dado en mi carrera", ha concluido en su despedida, todavía vestido con el maillot granate del Katusha.

En sus 19 temporadas como profesional, Vicioso ha acumulado un total de 29 victorias, la primera en el año 2000 en una etapa de la Vuelta a La Rioja y la última el 5 de abril de 2015 en el Gran Premio Miguel Indurain disputado en Estella (Navarra).

Su triunfo más importante lo logró en la tercer etapa del Giro de Italia 2011, en Rapallo, aunque la muerte en carrera del belga Wouter Weylandt (Leopard) ensombreció su hazaña.

En el Giro de Italia del año 2000 también se impuso en una etapa, la decimoquinta de la ronda, que finalizó en Brescia, pero fue descalificado por los jueces en una decisión tan controvertida que el pelotón le rindió homenaje al día siguiente, como si hubiera ganado. Se le acusó de obstaculizar al italiano Silvio Martinello.

Se retira el último gran ciclista aragonés.