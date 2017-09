Rossi: "Me he sentido bastante bien, pero hay que esperar para dar una opinión en seco"

"Me siento bastante bien. Ha sido una jornada positiva porque he conseguido pilotar sin mucho dolor y me he encontrado bien sobre la moto. También me he sentido cómodo en cuanto a la posición, seguramente también porque en mojado se hace menos esfuerzo", celebró Rossi en declaraciones facilitadas por su equipo.

De todos modos, tras firmar el vigésimo mejor crono, dejó claro que todavía tienen que "esperar para dar una opinión en seco". "Esperamos que el sábado y el domingo con buen tiempo pueda ver si consigo dar tantas vueltas seguidas y puedo trabajar en la puesta a punto", sentenció.