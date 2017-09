Tres aspirantes y una corona

"Este campeonato es increíble", reconocía ayer Marc Márquez, que en Misano recuperó el primer puesto de la general de la categoría reina. Tan increíble que hasta Valentino Rossi, que parecía descartado para Aragón tras sufrir el 31 de agosto una doble fractura de la pierna derecha, está haciendo todo lo posible por no perderse la cita de Aragón. El italiano de Yamaha quiso probar su condición física y completó ayer algunas vueltas en el circuito de Misano con una YZF-R1M antes de que la lluvia hiciera aparición y se pudieran sacar conclusiones. La evaluación de su estado se decidirá hoy. Entonces se sabrá si intentará competir en Motorland.

El Mundial más igualado de la historia abre en Motorland su siguiente capítulo en una situación fascinante en cuanto a competitividad, con dos pilotos, Márquez y Dovizioso, empatados en la cabeza con 199 puntos y con cuatro victorias cada uno (en la posición pesan más los tres segundos del español frente al único segundo puesto del italiano), con Viñales tercero a sólo 16 puntos (183).

"Está claro que la ventaja con Valentino (Rossi) y con Dani (Pedrosa) ahora empieza a ser un poco mayor, pero nunca sabes en este campeonato", apunta con cautela Márquez. La estrella de Repsol Honda ha logrado siempre la ‘pole’ –cuatro veces entre 2013 y 2016– en el trazado alcañizano, su recorrido "favorito". Además, ha sumado tres victorias: una en Moto 2 (2011) y dos en Moto GP (2013 y 2016). "Las últimas cinco carreras serán muy intensas por lo que debemos seguir trabajando duro. Estoy contento de llegar a Aragón este fin de semana. Intentaremos dar el 100% delante de nuestros aficionados y luchar por la victoria como hicimos en Misano. Apretaremos desde el FP1 hasta la última vuelta de la carrera", anuncia el de Cervera. El año pasado en Motorland ya hizo de las suyas con una gran remontada tras susto inicial: pese a que casi se fue al suelo al comienzo de carrera, pudo remontar y sentenciar el Mundial de 2016.

Sobre el papel, Aragón es un trazado muy del gusto de Márquez; Viñales tiene entre ceja y ceja Phillip Island y Dovizioso ya ganó en 2016 en Sepang. Aunque 2017 ha enseñado a los pilotos a no hacer más cuentas de lo necesario. "No se puede hablar del tipo de Ducati que se verá en el futuro hasta que no se pongan los neumáticos en el circuito. Este año tienes problemas en circuitos donde ibas bien y viceversa. Por un lado es bonito, porque antes iba condicionado a los circuitos. Ahora solo estoy calmado", explicaba esta semana el italiano a ‘La Gazzetta dello Sport’. Dovi está ante su gran oportunidad. Parece que ha encontrado la consistencia que le ha faltado otros años y es un firme candidato al título. Optó por no arriesgar en Misano y ser tercero, minimizando la pérdida de puntos a nueve con respecto a Márquez. Su mejor resultado en Alcañiz es la tercera posición de 2012.

Con muchas opciones de título se encuentra también Maverick Viñales (Movistar Yamaha). Está situado a 16 puntos de los dos líderes y tiene que comenzar a restar. Sin embargo, Aragón no le trae buenos recuerdos al piloto de Roses: en la pasada edición completó una carrera de más a menos, liderando al comienzo en una maniobra para el recuerdo sobre Márquez y Lorenzo, se fue deshinchando poco a poco con el transcurso de las vueltas. A pesar de ello, con Yamaha ha demostrado solidez y puede luchar por la victoria en Alcañiz. Todos tienen indicios para ser optimistas.