El aragonés Ignacio de la Parra, doble campeón de sanda, da un salto mundial

Aragón cuenta con un doble campeón de España de sanda. El zaragozano Ignacio de la Parra, de 25 años y residente en La Coruña por motivos académicos, es un pionero de esta desconocida disciplina en la Comunidad, que a punto está de dar el salto más importante de su trayectoria deportiva. El joven luchador formará parte del equipo español que desde el próximo 27 de septiembre al 3 de octubre disputa el Campeonato del Mundo de esta modalidad en Kazán (Rusia).

"Soy el más ligero y el más joven de los cuatro españoles. Voy repleto de ilusión y con intención de conseguir una medalla", afirma con ambición De la Parra, que el día 29 debutará en la categoría de -70 kilos. El aragonés buscará una presea que ponga el broche a un año sobresaliente, después de que el pasado 28 de febrero revalidara su corona en el Nacional de Sanda en la categoría de -75 kilos disputado en Madrid.

Tras ese éxito y a pesar de los innumerables problemas físicos que ha sufrido los últimos meses, De la Parra ha llevado a cabo un exigente plan de entrenamiento que, de la mano de su entrenador Dan Río, le ha permitido llegar en un gran estado de forma a la cita mundialista. "En agosto mi técnico me dio tres días de descanso para que me 'preparara' para lo que me venía. Han sido semanas realmente duras", señala.