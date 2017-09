La gran semana de Motorland

El Mundial de Moto GP recaló en Aragón el 19 de septiembre de 2010. Y entró en el calendario para quedarse de forma definitiva en el moderno circuito, de exótico nombre, Motorland, que se levanta en una ciudad, Alcañiz, que destila aroma de motor. Fiel a su cita en el noveno mes del año, alejado de las otras tres pruebas españolas en el programa (Barcelona, Jerez y Valencia), referente en Europa ante de que el circo de las dos ruedas dé el salto a Asia (Japón, Australia y Malasia)… El Gran Premio de Aragón, que se acompañará en los titulares por tercer año de Movistar, acelera para volver a colocar en el mapa internacional a su trazado estrella y a una Comunidad que ya está lista para su gran semana deportiva, que pondrá la guinda el domingo con la celebración de la decimocuarta parada del campeonato.

"El ambiente y las expectativas en cuanto a público para esta octava edición son muy buenas de partida", aseguraba ayer Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno autonómico, en la delegación territorial de la ONCE en Zaragoza, con motivo de la presentación del cupón de este organismo que ha convertido en protagonista al Gran Premio de Aragón y a Motorland. Ni la DGA ni la organización ­Dorna Sports­ aventuran en la previa a dar cifras de venta de entradas. Pero las previsiones, al igual que las meteorológicas, auguran que puede llegar a exhibirse una sonrisa de satisfacción. "El año pasado fue un buen año y éste parece indicar que vamos por el misma dirección", añadía el nuevo director gerente de la instalación, Santiago Abad.

El listón de la felicidad se elevó en 2016 hasta los 117.326 aficionados (jornada de viernes, sábado y domingo), cifra récord de asistencia en la historia del Gran Premio de Aragón. Motorland goza de un juicio de valor positivo por parte de los principales actores de la competición desde su primer año. Entonces, el debut deslumbró a equipos y pilotos, que premiaron la cita como la más sobresaliente de la temporada. Un honor que volvió a repetir en 2013 y en 2015. "Todo esto da relumbre y posición al circuito, a la celebración de este evento, y no hace más que animar a que la gente venga. La repercusión que tiene el Gran Premio es tremenda y hay que poner en valor lo que tenemos. Aragón se pasea por todo el mundo", resaltaba Gastón. La DGA saca pecho porque el Gran Premio se ha convertido en el gran evento del territorio. Y porque se ha asegurado su continuidad hasta 2021, y fiel al final de septiembre, una noticia muy aplaudida en el Bajo Aragón, donde no se concibe no poder disfrutar de tres días volcado con las motos.