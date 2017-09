Tomás Carbonell: "Jamás iríamos en contra de una opinión de los jugadores, pero la decisión es nuestra"

Respuesta: El motivo es básicamente porque queremos hacer un cambio, buscar una nueva motivación. La mayoría de la Junta Directiva pensamos que la Copa Davis es rotativa. Tenemos gente tan importante en el mundo de la raqueta en este país, que también queremos dar oportunidades a otros que lo merecen de la misma forma que lo mereció en su día Conchita.

P: ¿Ha sido una decisión muy meditada?

R: No somos ningunos inconscientes ni desalmados, siempre tomamos decisiones meditadas. Se toma a conciencia, porque no tenemos ninguna intención de hacer daño a Conchita, pero las decisiones no son impulsivas. Seguro que hay alguien que no está de acuerdo, pero la gran mayoría creía que era necesario un nuevo impulso.

P: ¿Qué valoración hacen del trabajo de la aragonesa al frente del equipo nacional?

R: Hacemos una valoración muy buena. Ella entró en un momento muy conflictivo y tomó las riendas de la Copa Davis francamente bien. Ha conseguido grandes resultados, pero insisto: no se ha valorado a Conchita Martínez por un tema de resultados. Se quería dar un cambio.

P: Conchita Martínez emitió el pasado jueves un duro comunicado mostrando su "decepción". ¿Qué opinión le merece?

R: Está claro que a Conchita no le gustó la decisión. A mí también me sabe mal como portavoz, porque la conozco, la respeto y la admiro. Hay alguna declaración que no estoy de acuerdo y pienso que es desafortunada. El resto, me pongo en su piel y entiendo que está dolida. Espero que con el tiempo ella valore que la Federación Española de Tenis le dio la oportunidad de estar al mando de las dos capitanías.

P: En ese escrito aseguraba que "el tenis sigue sin ser una prioridad".

R: Hay mucha gente en la junta y la gran mayoría estamos por vocación. No tenemos salario ni retribución ninguna. A nivel personal, yo si estoy ahí es por el tenis. Nos podemos equivocar, pero la mayoría buscamos lo mejor para el tenis.

P: ¿Qué peso han tenido los jugadores en esta decisión?

R: La opinión de los jugadores es importantísima, siempre. No somos tan inconscientes de tomar las decisiones a espaldas de los jugadores, y seguro que hay alguno que no le habrá gustado. Lo que puedo asegurar es que se ha hablado con la gran mayoría de ellos, se ha consensuado, pero al final la responsabilidad es de la Federación.

P: Entonces, ¿si los jugadores no hubiesen estado de acuerdo, esta decisión no se hubiera tomado?

R: Bueno, a ver, en este caso yo haría la pregunta al revés. Jamás iríamos en contra de una opinión de los jugadores, pero eso no significa que sean ellos los que decidan. A ellos les gusta la opción de una capitanía rotativa.