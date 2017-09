La declaración de "asociación de utilidad pública" alivia la tesorería del RZCT

Este centenario club zaragozano (nació hace justo 110 años), que cuenta actualmente con 1.400 socios, se une así al Olivar y al Helios, que también poseen esta certificación de asociaciones de "utilidad pública". Para la entidad tenística, esta denominación oficial supone un importante desahogo, ya que le eximirá de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que actualmente supone 45.000 euros para sus arcas. "Ha habido años que ha llegado a rondar los 100.000 euros, lo que suponía un 8% del presupuesto", explica Francisco Hernández, presidente del RZCT.

"Nuestro número de socios está descendiendo en los últimos años y tenemos que hacer todo lo posible para reducir los gastos. Dejar de pagar el IBI ahora supone un 4% del presupuesto, la diferencia entre dar positivo o negativo en el balance", reconoce abiertamente.

Hernández admite también que el modelo de club deportivo está cambiando y que ahora se encuentran en un complejo proceso de adaptación. "Nuestro club es de carácter social y es un modelo que está en crisis. La gente pide un tipo de servicio no vinculante y se está perdiendo ese sentimiento de pertenencia, lo que implica que tengamos cada vez una situación económica más delicada", afirma Hernández.

A los que no afectará de ningún modo la declaración de "asociación de utilidad pública" será a los abonados, que no tendrán ningún tipo de beneficio fiscal, algo que sí sucede, por ejemplo, con las contribuciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) calificadas de este mismo modo. "La cuota que pagan los socios te da derecho a un servicio y eso no se puede desgravar. Se paga por jugar. A nivel individual, los socios no se ven afectados, pero sí como colectivo porque los socios son el club y la entidad, con estas nuevas condiciones, estará en mejores condiciones para dar mejores servicios", indica el máximo responsable del club.

Sede del mejor tenis júnior

Por otro lado, este martes ha arrancado en las instalaciones del RZCT el campeonato del España Júnior por equipos. Se trata de un torneo con más de 170 jugadores en el que participan los tenistas nacionales más destacados de la categoría. Aragón está representado por el Stadium Casablanca y por el club anfitrión.