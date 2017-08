De Jong: "Jugar en España era uno de mis objetivos, su liga es la más fuerte"

El internacional por los Países Bajos ha comenzado su presentación en español señalando que estaba contento de jugar en Zaragoza la próxima temporada y que tenía muchas ganas de empezar a competir.

De Jong ha explicado que estudió español desde que tenía 17 en Francia, donde nació, y que aunque no tiene mucha fluidez lo entiende bastante y que espera trabajar en este aspecto para mejorarlo.

El pívot ha indicado que quiere demostrar su juego en el Tecnyconta Zaragoza y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos la próxima campaña.

"Puedo aportar mucha energía. La pasada temporada hice una gran campaña en Francia y puedo ayudar en el poste bajo, tengo buen tiro de media distancia y no he hablado con entrenador pero estoy preparado al cien por cien para ayudar", ha apuntado.

Nicolas de Jong ha comentado que antes de comprometerse con el conjunto aragonés habló con su compatriota Henk Norel, jugador que militó en el Tecnyconta hasta la pasada temporada.

"Todo lo que me ha dicho es positivo, me ha dado buenas referencias y me ha dicho que el Tecnyconta Zaragoza es un gran club", ha relatado.

El último fichaje del equipo maño ha comentado que de sus nuevos compañeros conoce a Michalak, por haberse enfrentado contra él con la selección holandesa, y a Dragovic, contra el que jugó en Francia la pasada temporada cuando el serbio militaba en el Asvel Lyon-Villeurbanne.

El nuevo fichaje del conjunto 'rojillo' ha indicado que en ataque ha jugado en las posiciones de cuatro y cinco porque puede jugar de espaldas, encarar el aro y tirar de media distancia, mientras que en defensa lo hace más de pívot por su estatura (2.10), que le permite defender mejor.