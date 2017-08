Refuerzos exóticos rumbo a Aragón

Nacido en Tifilis, capital de Georgia, Giorgi Papunashvili aterrizó el pasado 6 de julio en Zaragoza. Entonces, el nuevo futbolista del Real Zaragoza se presentó con un ambicioso proyecto, consciente del peso histórico de su nueva camiseta. Aquel día Papu se expresó en su idioma, con ayuda de una traductora, hecho por el que se disculpó segundos antes de concluir su primera comparecencia. "La próxima entrevista la haré en castellano", se aventuró a decir con una sonrisa el joven jugador de 21 años, quien aseguró que "en los próximos días" iniciaría clases de castellano. Sin embargo, un mes después, el jugador sorprendió con un peculiar mensaje en Twitter en el que reconocía estar buscando un profesor de su nuevo idioma.

looking for a Spanish Language teacher who can give private lessons pm please if any professionals near