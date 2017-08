Muere la mítica campeona del atletismo Betty Cuthbert

La federación de atletismo australiana confirmó que la exatleta murió este domingo cerca de la ciudad de Perth, en Australia Occidental, donde residía desde hacía décadas. "Atletismo Australia tristemente confirma la muerte de nuestra leyenda olímpica Betty Cuthbert. Nuestros pensamientos están con sus familiares y amigos", confirmó el organismo deportivo a través de las redes sociales.

Athletics Australia is saddened to confirm the passing of Olympic legend Betty Cuthbert, Our thoughts with her family & friends. #RIP pic.twitter.com/l4onq19Yke