Vicioso, el último gran ciclista aragonés, se retira en 2017

El Espacio Ámbar de Zaragoza ha sido el escenario elegido para anunciar su retirada acompañado por su mujer y sus hijos, Jaime y Manuela, además de los futuros ciclistas componentes de la Escuela de Ciclismo Zaragoza que apadrina y a la que da nombre, además de su representante, Ángel Edo, y su compañero y amigo Joaquím 'Purito' Rodríguez, entre otros.

Vicioso (Alhama de Aragón, 1977) ha reconocido que la idea de abandonar el ciclismo de élite esta temporada ya la estaba madurando, aunque el accidente en el que se vio involucrado el pasado 16 de julio en Xeraco (Valencia) cuando pedaleaba junto a un grupo de ciclistas, que "afortunadamente quedó en un susto", supuso "un antes y un después".

Respecto a lo que queda de temporada, ha explicado que está entre los preinscritos para La Vuelta 2017 del Katusha-Alpecin para tomar la salida en Nimes (Francia) el próximo 19 de agosto, pero va a ser en el Eneco Tour donde se va a probar para saber si podrá estar a su mejor nivel y adoptar la decisión final, mientras que su última prueba podría ser el Giro de Lombardía, la clásica que cierra el calendario internacional de las grandes pruebas de un día.

Vicioso, que ha leído un comunicado en su despedida, ha afirmado que no se trata de "un adiós al ciclismo, que ha sido mi vida", y ha dado las gracias "a todos los que me he encontrado en el camino" y a los equipos en los que ha militado, así como a los que han sido sus compañeros de equipo y pelotón y a los auxiliares de las diferentes formaciones en las que ha militado.

Especialmente agradecido en lo profesional se ha mostrado con Purito Rodríguez porque "sin él no estaría aquí", ya que fue el ciclista catalán el que le permitió regresar al pelotón UCI Pro Tour en 2012 con el Katusha, donde todavía sigue, tras el boicot que se produjo por parte de los equipos sobre muchos ciclistas a los que de alguna manera se vinculó a la Operación Puerto, aunque como ha recordado no estuvo "ni implicado ni sancionado".

El ciclista de Alhama de Aragón ha finalizado sus palabras agradeciendo a su mujer que "ha estado en lo bueno y en lo malo" y a sus hijos "que han padecido mis largas estancias fuera de casa" y ha concluido con "nos vemos en las carreteras".

Su victoria más importante la logró, por partida doble, en el Giro de Italia, la primera en Brescia el año 2000 en su primer año en profesionales "con 22 años", según ha recordado, de la que fue descalificado por los jueces árbitros aunque el pelotón al día siguiente le rindió homenaje como si hubiera ganado, y la segunda en 2011 en Rapallo.

Sin embargo, ha resaltado que "el día más feliz fue el que me dijeron que pasaba a profesionales". También se ha mostrado especialmente feliz porque se ha sentido durante estos años "muy querido en el pelotón", algo que han corroborado tanto Edo como Purito, y que el pasado sábado en la Clásica San Sebastián "todos sabían que lo dejaba" y le preguntaban por qué no seguía algún año más.

"No quiero pensar siempre en la bicicleta y en la elite siempre piensas en tu trabajo y no vas a andar o no juegas con tus hijos porque piensas que te puede perjudicar. Ahora me apetece llevar una vida más tranquila. Dejo la bicicleta muy contento y feliz de lo conseguido", ha afirmado.

Ángel Edo ha recordado que solo coincidió en el equipo Kelme "un año con Ángel" y que un año después se vio superado en la Vuelta al Alentejo por un ciclista al que seguía desde que en 1993 se acercó a conocer a los componentes del equipo ilicitano en una concentración en su pueblo, y le ha felicitado por "cómo es y cómo ha sido siempre".

Por su parte, Purito Rodríguez ha destacado que "no es fácil tener un palmarés como el de Ángel", a la vez que ha destacado que ha sido "uno de los mejores gregarios que he tenido y uno de los que más seguridad me ha dado".

"Parte del palmarés del equipo es por corredores como Ángel que son capaces de hacer más por el equipo que por ellos", ha subrayado. En este sentido, Vicioso ha dejado claro que las victorias que ha ayudado a conseguir a compañeros como Purito "es como si las hubiese ganado yo".

Ambos han recordado que su incorporación al Katusha empezó a gestarse en las entrañas del pelotón del Giro de Italia en 2011 en las cercanías de Pisa cuando Purito buscaba "a un corredor de confianza".

"No lo queríamos para ganar carreras a pesar de que era un corredor para ganarlas. Le hice la oferta y no se fiaba de mí. Hasta que no habló con Edo no se lo creyó", ha rememorado.

Aunque todavía le quedan por hacer unos cuantos kilómetros en el pelotón profesional, Ángel Vicioso inaugura mañana mismo en Andorra, país en el que se ha afincado los últimos años, una clínica podológica con la empresa aragonesa Podoactiva en la que se va a centrar en el futuro.