Aragón, a la conquista del Nacional

Barcelona acoge durante todo este fin de semana la XCVII edición del Campeonato de España Absoluto de atletismo. Se trata de la prueba que pondrá el broche de oro a la temporada, ante la inminente llegada del Mundial de Londres el próximo 4 de agosto. De esta forma, por el Estadio Municipal Joan Serrahima pasa la última gran oportunidad para muchos atletas que todavía persiguen una marca mínima que les permita disputar la cita londinense. Entre los más de 800 deportistas que competirán en el Nacional, 21 de ellos representarán a la armada aragonesa en la Ciudad Condal.

Una de las grandes referencias del combinado regional será el doble medallista en el reciente Europeo sub 23 de Polonia. Una vez recuperado de sus dos magistrales carreras (10.000 y 5.000), que le reportaron sendos metales (oro y bronce), Carlos Mayo buscará hacerse con uno de los tres cajones del podio, redondeando así un final de temporada inolvidable. El zaragozano compite esta noche (21.45) en los 5.000 metros, donde el vigente campeón de Europa de esta distancia, Ilias Fifa, emerge como principal candidato al oro. Junto a Mayo, Víctor Puyuelo y Juan Carlos Dutrey serán los otros representantes aragoneses en esta distancia.

"Voy a intentar conseguir una medalla. Me voy a ver las caras con gente como Mechaal y Fifa, que son prácticamente insalvables. Ambos son dos atletas que están un peldaño por encima, así que espero estar cerca de ellos. Ya que Toni va a correr los 3.000 obstáculos, intentaré aprovechar esa opción que me ha dejado para estar con los de arriba", advertía con humor un Carlos Mayo que esta vez no compartirá zancadas junto a su compañero y amigo Toni Abadía.