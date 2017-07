La anécdota de Wimbledon: un Junior tuvo que cambiarse de calzoncillo porque no era blanco.

Sin embargo, lo que pocos sabían es que también es obligatorio que la ropa interior sea blanca. Y si no que se lo digan al Junior austriaco Jurij Rodionov, al que el juez de línea obligó a cambiarse de calzoncillos porque "eran demasiado oscuros".

I've never been more popular among British reporters here than when I started talking about underwear...here's the first check... #Wimbledon pic.twitter.com/rrppYa2eoE