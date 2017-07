Davidovich: "Estoy deseando conocer a Federer, hay que admirarle"

El tenista español Alejandro Davidovich ha asegurado estar "en shock" tras haber ganado el título de Wimbledon en categoría junior y se ha mostrado deseoso de conocer a Roger Federer e intercambiar unas palabras con el campeón suizo, oportunidad que tendrá este domingo en la cena protocolaria con los campeones del torneo londinense.

"Todavía estoy en shock por haber ganado Wimbledon, no he tenido tiempo de celebrarlo con mi equipo. Estoy muy feliz y muy contento con todo el trabajo que hemos hecho. Pensar que hay una cena y que vas a conocer a Federer... Quiero hablar con él, intercambiar unas palabras y conocerle", explicó el malagueño en declaraciones a Movistar Plus.

Con respecto a haber jugado en la Pista 1, Davidovich dijo haberse sentido como si hubiese "jugado el grande" pero cómodo al final. "Jugar en la pista 1 cambia mucho, de ver a tanta gente es como si estuvieras jugando el grande, te come un poco la pista, pero al final he estado cómodo", puntualizó.