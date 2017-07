Murray y Djokovic se quedan sin semifinales en Wimbledon

El checo T omas Berdych avanzó a las semifinales de Wimbledon p or tercera vez en su carrera, al vencer al serbio Novak Djokovic p or 7-6 (2), 2-0 y abandono por lesión.

Tras ceder el primer set, Djokovic pidió fisio en la pista debido a unos problemas en el codo derecho. Luego aguantó dos juegos y decidió abandonar cuando se llevaban disputados 63 minutos.

El jugador serbio era el único de los cuartofinalistas que no habían tenido descanso este martes, ya que su partido contra el francés Adrian Mannarino se había pospuesto el lunes por falta de luz.

Berdych, finalista en 2010 ante el español Rafel Nadal, se enfrentará en semifinales contra el ganador del encuentro entre el suizo Roger Federer y el canadiense Milos Raonic.

La retirada de Djokovic permite al británico Andy Murray seguir al frente de la lista ATP el próximo lunes, a pesar de haber cedido antes contra el estadounidense Sam Querrey, por 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1 y 6-1, en dos horas y 42 minutos.

Querrey deja a Murray fuera

Un año después de dar la sorpresa y eliminar al campeón del 2015, el serbio Novak Djokovic, en la tercera ronda, el estadounidense Sam Querrey dejó en la cuneta al británico Andy Murray, defensor del título, al derrotarle en cuartos de final por 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1 y 6-1, en dos horas y 42 minutos.

Querrey acabó el partido con su 27 saque directo frustrando las opciones de Murray, que cedió 12 de los últimos 14 juegos, visiblemente lastrado físicamente.

"Durante el torneo he jugado con un poco de dolor, pero he intentado lo mejor. Al final he dado todo lo que tenía, y estoy orgulloso por ello, pero perder es decepcionante", dijo Murray después, aunque no aclaró si los dolores provenían de su cadera.

"Hubo una oportunidad pero estoy triste de que todo haya terminado", continuó Murray. "Antes del torneo se trataba de encontrar soluciones a corto plazo porque quería jugar Wimbledon, y conseguimos superar varios partidos y lo hicimos bien", añadió.

"Ahora me sentaré con mi equipo y miraremos a más largo plazo, para trazar un plan sobre lo que tengo que hacer a continuación", dijo el británico, que de haber ganado este miércoles habría asegurado el número uno al final del torneo.

Querrey es el jugador con ránking más bajo (28) en vencer a Murray en Wimbledon, desde que el argentino David Nalbandian (19) lo consiguiera en la tercera ronda del 2005, cuando el de Dunblane hizo su debut en este torneo.

Además, Querrey ha roto la racha que Murray llevaba de 25 victorias contra jugadores estadounidenses. El último que logró derrotar al británico había sido Alex Bogomolov jr. en la segunda ronda de Miami en 2011.