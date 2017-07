Piqué asombra a los japoneses con su golpeo de balón

Gerard Piqué está disfrutando y apurando sus últimos días de vacaciones. El central se encuentra en Japón, donde ha asistido a diversos compromisos publicitarios. En uno de las grabaciones, para la marca Nike, ha deleitado a los asistentes. En el 'spot', Piqué tenía que dar varios toques de balón. Todo sucedía según el guion hasta que el azulgrana ponía el punto y final de la forma más imprevista, como se puede apreciar en el vídeo.

Thanks to @Nike Japan for this experience! pic.twitter.com/MV0UK2lZfG