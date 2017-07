Nadal: "Lo he intentado, he dado todo lo que tenía"

El español lamentó, después un encuentro épico que se alargó durante cuatro horas y 48 minutos en la pista 1 del All England Tennis Club y que perdió por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13, haber cometido errores al principio, lo que le obligó "a jugar con el marcador en contra, algo difícil contra un rival como Muller".

"Probablemente no haya sido mi mejor partido, no era el resultado que esperaba", reconoció el dos veces vencedor del torneo (2008 y 2010), que confesó sentirse "triste" por la eliminación, aunque "la vida sigue".

"He cometido un par de errores al principio que me han costado mucho", explicó el tenista, de 31 años, que comenzó con el marcador en contra por dos sets abajo. "Jugar con dos sets abajo es mucha presión contra un sacador como Muller, no te puedes permitir ni un error más en todo el partido", afirmó.

"Cualquier cosa podría haber pasado en el quinto set, pero en general creo que el ha sido un poquito mejor en el quinto", confesó.

Los aficionados corearon en numerosas ocasiones el nombre de Rafa Nada durante el encuentro, algo que el español agradeció en la rueda de prensa posterior. "Fue genial tener al público de mi lado, jugué con mucha pasión y eso la gente lo aprecia. Siento la derrota por los que me apoyaron", sostuvo.

Último torneo de Wimbledon, entrenado por su tío Toni Nadal

Preguntado sobre que sensaciones tiene al ser el último torneo de Wimbledon al que acudirá entrenado por su tío Toni Nadal, Rafa contestó que "no es el fin del mundo" y agregó, irónico, "no se va a vivir a China, su casa está a dos minutos de la mía y seguiré practicando con el en la academia".

Pese a la derrota Nadal afirmó que se siente "muy feliz" de como está transcurriendo el año y comentó que ahora es el momento "de analizar los siete primeros meses del año con frialdad e intentar enfocar la segunda mitad de temporada para lograr los objetivos tenísticos que quiero".

Nadal concluyó la rueda de prensa lamentando no haber jugado en la pista central del club londinense. "Me gustaría jugar más en la central, es una realidad que aquí casi siempre juegan los mismos", opinó.