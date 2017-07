Dos pioneras del arbitraje en Aragón

"Para mí significa culminar una etapa más en mi trayectoria. Estoy muy ilusionada con el proyecto que están creando. Lo único que espero es ayudar con mi veteranía a todas las chicas jóvenes que vienen apretando desde abajo. A veces piensas que lo tienes todo hecho, pero que me llegue esta oportunidad ahora es algo único", admite con una sonrisa Frías. A sus 36 años, la cacereña es ya todo un referente dentro del arbitraje aragonés. En 2009 se convirtió en la primera mujer de la Comunidad en dirigir categoría nacional, tras un fugaz paso de dos campañas en Regional Preferente.

"Es muy bonito ver la evolución del fútbol femenino, ha sido un cambio bestial. Tanto las jugadoras como nosotras tenemos que ir adaptándonos. Ha sido un avance tremendo para todas y creo que al final el público está respondiendo", asegura Frías, internacional desde hace seis temporadas. Ella será la única integrante del Comité Aragonés que portará la próxima temporada la escarapela FIFA, después de despedir el pasado 30 de junio al aragonés Clos Gómez.

"Con 36 años, soñar sueño todos los días. Me gustaría pitar una final olímpica o de un Mundial, cualquier árbitro desea pitar una competición importante. He dirigido dos Copas de la Reina y las finales siempre son algo precioso de vivir. Yo seguiré dando todo de mí para tratar de llegar lo más alto", advierte.

Un ejemplo a seguir

A su lado, Paola Cebollada atiende con atención cada palabra que sale de la boca de su "ejemplo a seguir". Los inicios en el deporte rey de la joven, natural de Alicante, se remontan primero como jugadora, hasta que con apenas 14 años decidió agarrar con firmeza el silbato. "Para mí es cumplir un sueño. He trabajado muchísimo para poder dar este salto y ahora lo único que espero es dar la talla en la máxima categoría. Pitar en Primera División supone una responsabilidad muy grande, porque vamos a estar junto a las mejores jugadoras del país, pero debemos demostrar que esta idea puede salir adelante como ya ha ocurrido en otros países", relata la colegiada.

Tras una única temporada en Preferente, Cebollada asume con naturalidad y expectación su prematuro aterrizaje en la élite. "Al principio, cuando me llamaron del Comité, no me lo creía. Después fui poco a poco asimilándolo. Además, vivir esto al lado de Marta, con la que he venido trabajando este tiempo, es muy especial. Sin su ayuda no hubiera podido conseguirlo", concluye.