Sagan: "Pido disculpas a Cavendish, no sabía que venía por detrás"

El ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) pidió "disculpas" a Mark Cavendish (Data Dimension) por el codazo que le propinó en los últimos metros de la cuarta etapa del Tour de Francia, tirándolo al suelo tras golpear con las vallas de protección, y aseguró que no pudo verle.

"No sabía que venía por detrás. Cavendish iba muy rápido y no he podido reaccionar cuando apareció por el lado derecho. Le he pedido disculpas. Por supuesto", manifestó el actual campeón del mundo al término de la etapa, además de pedirle disculpas personalmente una vez que su colega fue atendido tras el codazo.

"A nadie le gusta que se produzcan este tipo de caídas", añadió Sagan, que ha sido descalificado de la etapa y sancionado con 30 segundos en la clasificación general. El corredor del Bora-Hansgrohe se sitúa, de esta forma, en el puesto 115º de la general.