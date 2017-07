Landa: "Froome ha demostrado que está al nivel de otros años"

El español Mikel Landa (Sky) mostró sus dudas sobre su estado de forma tras su paso por el Giro de Italia, pero respecto a su compañero y líder Chris Froome aseguró que se encuentra "al nivel de otros años".

"No sé cómo estoy, después del Giro he estado mucho tiempo sin competir, sin vivir esta tensión. Mi estado de forma es una incógnita, ya veremos cómo respondo cuando llegue la montaña", dijo.

El ciclista alavés cree que "es posible que pague el esfuerzo del Giro, ya que no es fácil recuperarse del esfuerzo de una carrera de tres semanas". "Mi planteamiento no era éste, ya que mi cuerpo me pedía descansar, pero estoy aquí y trataré de hacer disfrutar a los seguidores", dijo.