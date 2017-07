Nadal: "Mi motivación es alta, si no, no jugaría"

El español Rafael Nadal señaló este sábado en Wimbledon que su motivación es alta en este torneo al que vuelve después de 2015, porque de otra forma no lo jugaría.

"Mi motivación es siempre alta en todos los torneos que disputo", dijo Nadal en la conferencia de prensa previa al torneo. "Si no, no jugaría. Jugar Wimbledon es muy especial para mi. Es uno de los grandes objetivos que siempre he tenido desde que comencé a tener éxito en este deporte: Jugar bien este torneo y lo he hecho cinco veces", dijo al referirse a las cinco finales que ha disputado.

"Veremos qué pasa este año", añadió. "Sé que es siempre difícil pero estoy emocionado de jugar aquí de nuevo, un torneo que me encanta y en el que disfruto", dijo el campeón del 2008 y 2010.