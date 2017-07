Contador: "He cedido una gran diferencia para ser solo 14 kilómetros"

"Es una barbaridad para 14 kilómetros. Es una grandísima diferencia para la contrarreloj que era. Pero la prioridad era ir con cuidado en las curvas y en las rectas creo que he ido muy rápido", indicó el corredor del Trek.

Contador aseguró que Froome "ha ido muy rápido" pero reiteró que él dio prioridad a la seguridad. "Es una mala forma de empezar, pero vamos a ir día a día", dijo el madrileño.

El español señaló que esa renta cedida le obligará a atacar en las próximas jornadas y que estudiarán la táctica a emplear. "Lo más importante es salvar los primeros días. 42 segundos para la contrarreloj que era es muchísimo tiempo pero con toda la carrera que hay por delante creo que hay posibilidades de que esto cambie", indicó.

"No tengo más remedio que atacar. Veremos día a día, cuando llegue la montaña veremos qué táctica hay que tomar", agregó.

Contador lamentó la retirada de su compatriota Alejando Valverde víctima de una caída en una curva por culpa de la lluvia.

"Me han dicho que se ha caído y entonces he ido con más cuidado en las curvas. Pero en las partes que había que pedalear he ido bien", indicó.

"Es una pena enorme porque cuesta mucho prepararse para un Tour, es medio año y en al primera curva te vas para casa. Todo mi ánimo, pero seguro que mañana empieza ya a pensar en la Vuelta a España", dijo.