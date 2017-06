El Tour, desde la experiencia aragonesa

Desde la ciudad alemana de Düsseldorf hasta los míticos Campos Elíseos de París. Arranca este sábado la edición número 104 del Tour de Francia, una carrera que se presupone mucho más abierta que en los últimos años y en la que el británico Chris Froome, ganador de tres de las últimas cuatro rondas, vuelve a partir como gran favorito y rival a batir. Sin embargo, dos aspectos han cambiado con respecto a los últimos años. El ciclista del Sky, el equipo más potente de los 22 participantes, no llega en un estado de forma tan sobresaliente como es habitual en él y, además, el grupo de aspirantes dispuestos a arrebatarle su condición de campeón ha crecido notablemente.

Corredores como el australiano Richi Porte, el danés Jakob Fuglsang (que viene de ganar la última Dauphiné), los colombianos Nairo Quintana y Estevan Chaves y, por supuesto, los españoles Alberto Contador y Alejandro Valverde comparecen en la línea de salida con las máximas aspiraciones. "Da la sensación de que Froome, tal y como demostró en Dauphiné, no llega al cien por cien. Porte y Fuglsang, sí. También Aru es un corredor muy combativo que va a presentar mucha batalla. A priori va a ser un Tour bastante más abierto que los anteriores", asegura el aragonés Fernando Escartín, tercero en la edición de 1999 y actual director técnico de la Vuelta a España.

Un discurso similar al del oscense tiene Ángel Vicioso, que este año no correrá la gran ronda francesa (participó en la edición del 2016 como escudero del 'Purito' Rodríguez). "Va a ser un todos contra Froome, pero con más posibilidades de sorpresa", subraya. Vicioso tiene clara su apuesta para desbancar al británico: Alejandro Valverde. "Va a dar la sorpresa. Si no gana el Tour, va a estar muy cerca. Yo lo coloco al mismo nivel de favoritismo o incluso por encima de Froome. Todo dependerá de por quién apuesta Movistar, si por él o por Quintana. Si llegados a mitad de la carrera no ha tenido que trabajar mucho, estoy seguro de que va a tener sus opciones de pelear de tú a tú con el británico", adelanta el de Alhama de Aragón.