Alonso sobre su futuro: "Creo que van a salir cosas bastante interesantes"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren Honda) confirmó hoy que el año que viene seguirá en la Fórmula Uno y, aunque no sabe lo que ocurrirá a final de temporada, confía en que le van a salir ofertas "bastante interesantes".

"Este año acabamos contrato varios pilotos. No tengo una idea de lo que va a pasar pero creo que van a salir cosas bastante interesantes. Después de 16 años, con todo lo que he conseguido, me gustaría estar arriba en mis últimos años de Fórmula 1", explicó el asturiano en una entrevista con el programa "El Partidazo" de la COPE.