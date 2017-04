Alonso: "Los demás equipos deben estar que trinan con lo de Indy"

"Lo hablábamos antes del anuncio, los pilotos dirían que ellos nunca dejarían una carrera por ir a las 500 Millas y los jefes de equipo dirían que ellos nunca dejarían a uno de sus pilotos ir. Sabíamos que sería la reacción normal porque en este fin de semana la atención mediática ha sido para esto de la Indy", indicó Alonso en declaraciones a Movistar +.

"Los sponsors que quieren ir, las teles quieren ir, los periodistas quieren ir y los demás equipos deben estar que trinan, así que es normal", manifestó Alonso, que se perderá el Gran Premio de Mónaco para centrarse en esta prueba que se disputa el 28 de mayo.

Preguntado por su actuación en los entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, que se celebra este domingo, y dijo estar "totalmente centrado" en un fin de semana que tiene las "típicas cosas que probar en Bahréin". "Aquí todo se centra en la segunda sesión, que es a la hora de carrera, y con una temperatura más normal y todo muy productivo en mi lado del garaje", analizó.

"No tanto en el otro con problemas para Vandoorne", dijo al ser preguntado por su compañero. "Ahora intentaremos resumirlo y ponerlo todo junto. A ver cuánto podemos sacar en la crono. De momento, no hemos hecho ninguna prueba de locura porque el coche es el mismo que en China, nos hemos centrado en probar neumáticos, reglajes diferentes, y ha sido útil porque hemos dado 31 vueltas. No había dado tantas en un viernes y es un paso adelante en fiabilidad", añadió.

"La intención es hacer una buena crono y una buena carrera porque igual los puntos, aunque parecen imposibles, logramos estar en el 'top 10' en carrera. Solo a un segundo y medio es el viernes que más cerca he estado desde hace tiempo", explicó el ovetense que, sin embargo, no cree que le dé para alcanzar la Q3. "No creo, no tanto, pero ojalá una buena Q2 o Q2 que lo damos por descontado, pero no está fácil, podemos estar ahí", sentenció.