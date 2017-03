La Territorial aplica el copago para competir

"Tenemos que tomar medidas drásticas si queremos mantener las actividades federadas" . Es el lamento de la presidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo (FAA), Susana Ochoa, que s e ha visto "obligada" a que los atletas tengan que pagar el 50% de los gastos por participar en los torneos y competiciones en los que representan a la Territorial y, por ende, a Aragón. "Es una situación un poco triste, pero no somos la única Federación de esta Comunidad que lo está haciendo. Hemos llegado a este extremo por problemas ajenos a la Territorial. Si no recibimos las subvenciones del Gobierno de Aragón es imposible abordar con garantías el calendario, sus pruebas y las necesidades de los atletas", explica Ochoa.

La realidad del panorama deportivo aragonés es crítica. El estado de las cuentas de las federaciones está al borde del abismo y con amenaza, de algunas, con echar la persiana. Un cierre que podría llegar si la DGA no acelera la convocatoria de las ayudas de 2016: un total de 560.000 euros a repartir entre 48 entidades. Unas ayudas que los organismos deportivos tendrían que haber recibido el año pasado, pero el retraso ha sido provocado por errores en las bases reguladoras de la convocatoria. Esto ha forzado a la consejería de Educación, Cultura y Deporte, que dirige Mayte Pérez, a iniciar de nuevo el procedimiento de la concesión. Se espera que durante este mes vea la luz en el BOA. A su vez, tampoco está claro cuándo llegarán las de 2017, ya que están condicionadas a que se aprueben los presupuestos de la Comunidad.

Ante esta situación, la junta directiva de la FAA aprobó el copago del 50%, al que han tenido que hacer frente los atletas que ayer participaron en el Campeonato de España de marcha en ruta por federaciones que se celebró Valverde, capital de la isla de El Hierro; y a los 44 que acudirán el próximo día 12 al Nacional de campo a través que se disputa en Gijón. En este último caso la FAA ha establecido unas condiciones: los atletas pagarán el 50% del coste del viaje (bus y alojamiento en pensión completa –el total es 89,28 euros y abonarán 44,64–) y las comidas que se hagan hasta llegar al destino. La Territorial se hace cargo del coste de entrenadores, fisioterapeuta, chófer y equipaje. Además, los viajes no justificados no se abonarán, y los que quieran participar de forma individual y no como selección, y que vayan con la expedición, abonarán el 100%.

"Se hizo una reunión con padres y entrenadores y creemos que lo han entendido. No queda otra, porque si no la otra alternativa es no acudir a los campeonatos. Entonces, la DGA nos rebajará aún más la subvención. El último Regional lo hicimos junto con Navarra, para compartir gastos a la mitad. Es una pena, pero es lo que hay. Espero que no tengamos que hacer cosas más drásticas y que solo sea este año y se vuelva la normalidad", concluye Susana Ochoa.