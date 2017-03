Mayo, a la final de 3.000 metros en los europeos de atletismo

Torrents y Mayo corrieron la primera serie en busca de las plazas de acceso directo (cuatro primeros) o al menos de los cuatro tiempos de repesca.

El turco de origen keniano Ali Kaya rompió la carrera en el primer giro. Se fue por delante sin oposición y los demás no se cebaron. Carlos Mayo, por detrás, tomó la cabeza del grupo y administró bien sus fuerzas para llegar fuerte a la última vuelta, hasta el punto de adelantar a Kaya y cruzar la meta cuarto con 7:55.58, en tanto que Torrents quedaba fuera, noveno con 8:12.51.

"Sabía lo que me convenía, un ritmo sostenido de 2:40 el mil. Al final he mantenido y el cuarto puesto ha sido un justo premio porque he llevado la carrera yo solo. Kaya pensaba que iba a darse un paseo, pero aquí estamos los españoles para decirle que no", comentó Mayo en Teledeporte.

Adel Mechaal, subcampeón de Europa de 5.000 al aire libre y actual campeón de España de 3.000, salió en la segunda con la segunda mejor marca del año (7:48.39), la misma que el azerí Hayle Ibrahimov.

Mechaal controló la carrera de principio a fin y se dejó ir en los últimos metros, una vez que se vio seguro entre los cuatro primeros (7:58.94).

"He disfrutado mucho, porque me he visto bien. Me he puesto adelante y cuando ha cambiado Ibrahimov no he tenido problemas. Luego me he limitado a quedar cuarto, enseñando lo mínimo. En la final me interesa una carrera rápida porque he entrenado bien y me veo fuerte, pero aquí hay gente con mejor final que el mío", comentó Mechaal.