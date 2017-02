De la Parra revalida su corona en Sanda

"El año pasado, al ser la primera vez, me pilló completamente de sorpresa. Esta vez fue todavía más emocionante. Cuando gané me abracé con dos compañeros de la selección española y fue algo increíble. Triunfos así permiten darte cuenta que ha merecido la pena todo el esfuerzo estos años", explica con el joven.

A sus 24 años, este estudiante de INEF disputa su cuarto curso compitiendo en esta modalidad, después de pasar por otras disciplinas como el kárate o kickboxing. Tras alzar el título en el Nacional, hoy regresa a Timisoara (Rumanía) para continuar con su Erasmus, a pesar de que sus estudios los realiza en Galicia.

"Allí encontré gimnasios donde puedo entrenar normalmente tres días a la semana, pero sobre todo trabajo con amigos y el físico lo hago por mi cuenta. La preparación es distinta, ya que en España entreno prácticamente todos los días", explica De la Parra, quien se define como un luchador "tranquilo".

El zaragozano, con la mente puesta en el próximo Mundial de Kazán (Rusia), se recupera de un fuerte golpe que sufrió en el pie durante el primer combate y que, pese a obligarle a pasar ayer por el hospital, no le privó de la victoria. "Estuve mirándome con un amigo pero no se lo dije a nadie para no dar ventaja a mis adversarios. Me di hielo todos los días, hasta insensibilizarlo, y después intenté ser listo para no mover mucho el pie. Ganar en esas condiciones a uno le satisface todavía más", concluye el aragonés.