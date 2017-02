Mayo, a por el Nacional absoluto

La Pista Cubierta Carlos Gil, en Salamanca, acoge este fin de semana la 53ª edición del Campeonato de España ‘indoor’ , en el que los atletas nacionales buscarán elevar sus prestaciones de cara a los próximos Europeos de Belgrado bajo techo. A falta de dos semanas para que la capital serbia acoja la primera gran cita internacional de la temporada, los ya clasificados con su mínima buscan refrendar sus sensaciones, mientras que los que no lo han logrado aún tienen ante sí su última gran oportunidad. Una cita en la que Aragón quiere volver a hacerse notar (en directo por TPD, de 17.55 a 21.15) .

Carlos Mayo es el líder de la expedición aragonesa, que la forman 16 deportistas, y una de las estrellas de la competición que ya tiene el billete continental en la prueba de 3.000, gracias al registro que conquistó (7:54.34) el pasado 4 de febrero en el Gran Premio Ibercaja-Ciudad de Zaragoza. El fondista del Adidas persigue su primer podio en un Nacional ‘indoor’, superado el percance –un esguince leve en el tobillo izquierdo– que le obligó a parar los entrenamientos dos días esta semana. "Renuncié al Nacional promesa para estar en el absoluto, y ha surgido este pequeño revés, pero ya me encuentro bien y con ganas de sacar toda la rabia en una final de gran nivel", explica el doble medallista de plata sub 23 europeo de cross, que correrá la final a las 20.20.

La prueba presenta un cartel de lujo. Adel Mechaal, rehabilitado cautelarmente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de sus tres presuntos controles de dopaje fallidos, intentará recuperar el título, y aspira a un doblete con el 1.500 como en 2015. "Mechaal es el favorito, pero luego estamos un grupo de atletas con marcas muy igualadas. En estas carreras, el final es muy importante, y espero estar fuerte y con opciones en los últimos metros para poder luchar por la victoria", asegura Mayo, que se presenta con la segunda mejor marca del año. Sebastián Martos, Jordi Torrents y Jesús Ramos (oro promesa en la distancia), y al actual campeón, Ayoub Mokthar, son sus rivales.

Otro de los nombres propios es Isabel Macías, que aparca los dolores (el martes fue infiltrada en la espalda) para dar "lo máximo" en los 1.500. "Quería correr el Nacional porque he hecho un buen trabajo en el invierno, pese a todos los problemas que he tenido. No quiero marcarme objetivos. Superar las semifinales y meterme en la final del domingo", detalla la atleta del Scorpio, que se colgó el oro en 2011, 2012 y 2014. En la lista de salida del ‘milqui’ también está su compañera de club, Erika Torner.

Con ambición acude la jaquesa Mariya Roshschyn, que este curso corre con licencia madrileña y está enrolada en el Valencia Esports. El pasado fin de semana subió a lo más alto del podio promesa en la prueba de los 800 metros, y en Salamanca quiere dar la sorpresa. En la misma prueba, pero en hombres, el zaragozano César Larrosa (Simply) se atrapó el bronce en el polideportivo de Gallur (Madrid), que se acompañó del billete para el Nacional.

La estadillana Alicia Raso (Hinaco Monzón) parte con el tercer mejor salto en el concurso de pértiga (4,05), aunque su objetivo hoy es superar actuaciones anteriores en el Nacional (sexta). También compite por la tarde Ignacio Vigo (Hinaco) en salto de altura (2,14 metros).

Otros nombres que quieren dar que hablar con Jonathan Nmaju (60 lisos), Alberto Gavaldá (200), Iván Manceñido (1.500), Elena Daniel (60 lisos), Luisa Pérez (400 m), Laura Mireia Martín (60 vallas), Laura Ginés (altura) y Bianca Acosta y Nieves Mayo, en los 200 metros.