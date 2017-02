El sexto cara a cara

La historia de los cara a cara ligueros entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza no es de larga tradición. Ambas entidades, separadas por un abismo en tiempos pasados y no tan pasados, se encontraron por primera vez en la categoría de plata en la temporada 2008/2009, después de que los blanquillos hubieran caído desde la Primera División y los azulgranas hubieran dado el salto a la gloria con su ascenso en Écija el 15 de junio de 2008. Desde entonces, desde el 6 de diciembre de 2008, fecha en la que se abrieron estos capítulos en el fútbol aragonés, han sido cinco encuentros fratricidas que reportan un bagaje mucho más lustroso para el Real Zaragoza: dos victorias suyas y tres empates. El Huesca, que ha estado cerca de la victoria fundamentalmente en La Romareda, intentará que en el sexto derbi la balanza se incline al fin de su lado.