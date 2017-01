"Los insultos racistas me hicieron daño"

"Fue desagradable. El insulto me hizo daño. Afortunadamente, he recibido muchas muestras de apoyo. Hoy –por ayer– he ido de asistente al partido de Regional Preferente entre el Fuentes y el Utrillas. Voy a seguir arbitrando", confirmó Mamadou Basirou Sow, árbitro que sufrió insultos racistas por parte de dos padres en el encuentro de categoría alevín disputado el pasado sábado entre el Atlético Ranillas y el Centro Natación Helios.