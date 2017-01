La viuda de Roberto Larralde: "Ni planifique ni induje el asesinato de mi marido"

La viuda del boxeador Roberto Larralde, Miriam Caballero, ha asegurado hoy que ni planificó ni indujo la muerte de su marido y que tampoco llegó a saber que se iba a cometer el crimen, perpetrado el 13 de septiembre de 2014 de un disparo en la cabeza.



Miriam Caballero, de 38 años,por la fiscalía de ser, junto a Julio López, con el mantenía una relación sentimental,, miembro de un conocido clan de mercheros asentados en León y en otras provincias de Castilla y León La viuda de Roberto Larralde ha declarado este miércoles en el juicio que se sigue por el asesinato de su marido ymaderero Julio López, con el que estaba "ilusionada", pero ha recalcado que nunca hubiera hecho daño al padre de sus hijos."Aunque ya no le quería como pareja y el sentimiento se había perdido, era el padre de mis hijos y por encima de eso no hay nada ni nadie", ha defendido.También ha explicado que no se llegó a iniciar los trámites para divorciarse porque había intentado varias veces retomar la relación.Ha detallado quepara dejar a una de ellas en la estación, ya que tenía que viajar a Málaga.Además, ha señalado que se inquietó cuando al día siguiente le llamó su hijo y le dijo que su padre no había dormido en casa, por lo que temió que les hubiera seguido al sospechar de que mantenía una relación fuera del matrimonio.

José Ramón Vega, acusado de ser el autor material

Ha dicho que conocía a José Ramón Vega, que está acusado de ser el autor material del asesinato, y ha dicho quey que ambos se dedicaban a "cosas delictivas".Respecto aa Roberto Larralde en la cárcel de León, una pista que los acusados denuncian que no se ha investigado, Miriam Caballero ha reconocido que su marido le contó ese episodio y que estaba relacionado con un supuestoHa relatado que el día en que fue hallado en cadáver de su marido ella se encontraba en casa de la familia Larralde, donde la acusaron de haber planeado el crimen y fue agredida., ha recordado.