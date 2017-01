Salva Guardia: "Tenemos calidad para estar más arriba"

Una vez concluída la primera vuelta de la Liga Endesa, es momento de hacer balance para el Tecnyconta Zaragoza. Tras unas últimas jornadas lejos de su mejor versión, el conjunto aragonés marcha decimosegundo con seis victorias y diez derrotas. El director técnico de la entidad, Salva Guardia, ha valorado este martes el rendimiento de la plantilla en esta primera fase del curso.



El equipo tiene calidad suficiente para estar entre el puesto ocho y once de la clasificación, mirando más para arriba que para abajo. No somos una plantilla física y sí de talento, con todo lo que eso conlleva. Seguimos en una parte de la tabla de indefinición. Estamos tres partidos del 'play off' y a dos del descenso., ha asegurado Guardia.El máximo responsable deportivo del club ha lamentado que, antes de apuntar que "el baloncesto en estos últimos años va mucho por esa línea, todos los jugadores tienen uno. Además, somos penúltimos en porcentaje de triple y espero que también mejoremos más en ese aspecto porque ese algo que te permite mantenerte en los partidos, aunque no estés jugando bien".. Tan solo el colista Manresa, última víctima de los zaragozanos, factura un porcentaje peor (28%). Otro de los grandes puntos débiles que ha mostrado el equipo de Casadevall hasta ahora ha sido su condición de visitante, dondePrecisamente fue en Málaga, ante Unicaja, próximo rival del Tecnyconta. "Si competimos todos los partidos, al final ganaremos alguno.ha indicado Salva Guardia.El director técnico ha asegurado queNosotros siempre pensamos en mejorar, pero si no sale ningún jugador es imposible fichar a alguien. No vamos a gastar ni un euro más de lo que tengamos", antes de referirse a un nombre concreto:, ha manifestado.Por último,"El trabajo diario de Andreu y cómo lleva a los jugadores es impecable. Luego son ellos los que tienen que demostrarlo en la cancha", ha concluido.