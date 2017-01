Un líder anda suelto

La evidencia matemática resume cada jornada futbolística al intento decon los tres que se ponen en liza en el compromiso de turno. Sin embargo, considerar tan sólo el aspecto numérico, sin atender a otras variables, ofrece una respuesta demasiado sencilla a la ecuación. Esta no se resuelve en virtud a los parámetros que impone la lógica. En el deporte de la pelota de cuero dos más dos no siempre llegan a cuatro. Por eso, que, con la aureola que arrastra en su, puede resultar simplemente un factor deque alcance a impulsar el equilibrio en registros, a priori, descompensados. Si encima el actual Huesca , empeñado en destrozar sus barreras históricas, es quien recibe al conjunto valenciano en la fortaleza de El Alcoraz (18.00), el resultado del producto final tiende a la incertidumbre. Lo que no admite dudas es que nHoy toca partidazo, de esos que cuentan con todos los ingredientes necesarios para elaborar una sabrosa receta balompédica.