Crivillé se disculpa: "Si hay algún burro, soy yo por explicarme mal"

El expiloto español Àlex Crivillé se ha disculpado por las declaraciones en las que afirmó que los deportistas de élite deberían vivir y tributar fuera de España sus impuestos y que el que no lo hace es un "burro", y ha asegurado que el único "burro" es él mismo por explicarse "mal", recordando además que tributa "en España".



"Quiero disculparme sobre la forma en la que me expresé ayer., aclaró el catalán en la red social Twitter. Este viernes, en una entrevista para 'El Suplement' de Catalunya Ràdio que se emitirá completa este sábado, Crivillé indicó que los deportistas de élite, y en concreto los pilotos del mundo del motor, deberían vivir y tributar fuera de España sus impuestos, considerando que el que no lo haga es un "burro"."En el mundo del motor están lógicamente todos viviendo fuera, en Londres, Suiza, Andorra o Mónaco, es normal.apuntó. Además, aseguró que, dado lo corta que puede ser la carrera de un deportista de élite, deben "mirar por el bolsillo". "y que el Estado no se quedara el 50%", comentó.