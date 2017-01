La FIFA olvida los escándalos de corrupción

La FIFA volvió a disfrutar de la fiesta del fútbol alejada de polémicas sobre la corrupción en la entidad y aumentando la rivalidad entre los dos mayores astros del fútbol mundial al ser coronado Cristiano Ronaldo como 'The best', el mejor jugador del mundo por cuarta vez, acechando así el reinado del argentino Leonel Messi.



, afirmó rotundo durante la gala e, que aún no ha cumplido un año en el cargo, pero que ha logrado imponer que los escándalos de corrupción en el organismo que rige el fútbol mundial parezcan algo del pasado y que ahora lo que reine sea la pelota.Si bien en la reunión de este martes de su consejo directivo el avance de las investigaciones de la fiscalía suiza y del FBI sobre dicha corrupción esté sobre la mesa, los participantes de la fiesta de este lunes dejaron claro que"Es genial poder estar aquí conmemorando el fútbol y no hablar más de escándalos de corrupción y de poder participar de este nuevo proyecto", afirmó el brasileñoantes de la ceremonia.En la misma línea se expresó, que ha vuelto "a la familia FIFA" tras años denunciando sus "prácticas mafiosas".y creer el fútbol va a ir para mejor", concluyó Maradona.Este entusiasmo también lo demostró la estadounidenseelegida por segundo año consecutivo como la mejor jugadora del mundo, quien dijo estar convencida de que "la nueva FIFA" liderada por Infantino daráPolémicas no hubo y, como todo el mundo pronosticaba, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) fue elegido el mejor jugador del mundo de 2016 con el 34,54% de los votos, imponiéndose a Antoine Greizman (Atlético de Madrid) que se estrenaba como candidato, y a Leonel Messi (Barça), que ha ganado el galardón en cinco ocasiones.La sorpresa la dio Messi y el resto de jugadores delquealegando que debían prepararse para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.De nada sirvieron las disculpas grabadas en vídeo del capitán del equipo, Andrés Iniesta, que se difundieron en el evento, ni de las reiteradas frases de excusa de los presentadores: todo el mundo comentó la ausencia afirmando entenderla, pero criticándola veladamente.El protagonista de la noche,Ronaldo ya acumula cinco galardones -cuatro con la denominación Balón de Oro y uno con 'The best'- y si bien Messi le adelanta en un Balón de Oro, el luso dijo que su objetivo "es mantenerse en el mismo nivel" por mucho tiempo aún, lo que le da espacio para equilibrar, y tal vez superar, al astro argentino.El portugués afirmó en reiteradas ocasiones durante la noche que 2016 fue su "mejor año tanto personal como profesionalmente"., aunque evitó el baño de masas al llegar a la ceremonia cuando ésta ya estaba comenzado y no tuvo tiempo de fotografiarse con los aficionados o firmar autógrafos, como hicieron otros jugadores.A Ronaldoentrenador del Leicester, como mejor técnico, superando a Zinedine Zidane (Real Madrid) y a Fernando Santos (selección portuguesa) los dos técnicos con los que ganó los títulos del año pasado.Durante la nochedado que 9 de los 11 jugadores del "Once Ideal" de la FIFA juegan en el campeonato de España.La nota de glamour, más allá de los espectaculares cuerpos enfundados en atrevidos vestidos de las esposas de los jugadores, la puso la actriz estadounidenseLa texana vistió un ajustadísimo vestido blanco tipo sirena sin más adornos que una gargantilla de brillantes con pulsera y anillos a juego, y demostró una vez más su simpatía y su sentido del humor.De hecho, hizo gala de un español fluido y fue la encargada de entrevistar a los galardonados hispanos y lusófonos de la noche.La nota emotiva fue la concesión del premio "Juego Limpio" al Atlético Nacional de Colombia por haber pedido que se adjudicara el título de la Copa Sudamericana al club brasileñotras perecer en un accidente de avión la mayoría de sus jugadores.