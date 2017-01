Tres puntos para empezar el año

Primer encuentro del año 2017 para un Ríos Renovables Zaragoza, que aspira a volver de tierras navarras con una sonrisa. El conjunto que dirige Santi Herrero visita esta tarde (18.30) la cancha del Aspil Vidal Ribera Navarra de Tudela. Se juega la 14ª jornada liguera, restan dos para concluir la primera vuelta de la fase regular, y todavía se tienen que definir los nombres de los equipos que disputarán la Copa de España. Un torneo en el que no estará la escuadra aragonesa y al que sí aspira a entrar su rival de hoy, noveno en la tabla de Primera División.



El bloque aragonés se centra en tratar de lograr resultados positivos;y que no le hagan sufrir en una temporada en la que, eliminado también de la Copa del Rey, solo le queda pensar en subir posiciones para un. Una campaña irregular, en la que se han alternados buenos partidos y derrotas con la que no se contaba. Sin una estabilidad en el juego, necesaria para consolidar el nombre del Ríos Renovables en un lugar destacado del campeonato.Tras despedir el año con un, que le permitió escalar a la undécima plaza y engordar hasta los 15 puntos su casillero, el equipo zaragozano mira a enero decidido a. Aunque los resultados no acompañan al Ríos Renovables a domicilio, donde solo ha conseguido levantar los brazos victoriosos una vez en lo que va de curso (el pasado 9 de diciembre, en la pista del Plásticos Romero Cartagena (2-3)., de baja por tener lesionada la rodilla.